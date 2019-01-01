مدافع برشلونة على رادار ميلان

كوكورييا هدف ميلان في الميركاتو المقبل

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت النسخة الإيطالية من "جول" عن رغبة إدارة نادي ميلان في التعاقد مع مارك كوكورييا مدافع برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب المدافع البالغ من العمر 20 عامًا حاليًا بصفوف فريق إيبار الإسباني على سبيل الإعارة.

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ومن المتوقع أن يكلف التعاقد مع الظهير الأيسر خزائن الروسونيري 11 مليون يورو.

وصنع كوكورييا الذي يلعب أيضًا كجناح أيسر هدفين في 20 مباراة لعبها بالدوري الإسباني "الليجا" هذا الموسم.

كما أن اللاعب الإسباني كان قد لفت الأنظار له بتألقه في المباراة التي فاز فيها فريقه على ريال مدريد بثلاثية مقابل لا شيء.

ويلعب كوكورييا مع منتخب إسبانيا للشباب حاليًا.

ويحتل ميلان حاليًا المركز الثالث بالدوري الإيطالي والمؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في حال أنهى الموسم في هذا المركز أو المركز الرابع.