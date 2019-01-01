مدافع بدرجة هداف - راموس يتفوق على 6 مهاجمين في أوروبا

ارقام راموس التهديفية في الموسم الحالي مميزة للغاية جعلته افضل من مهاجمين كثر في أوروبا

تفوق سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، على عدد من المهاجمين في أوروبا تهديفًا رغم أنّه يلعب في قلب الدفاع.

راموس سجل في الموسم الحالي 14 هدفًا؛ 10 مع ريال مدريد و4 رفقة منتخب إسبانيا.

ويتجاوز راموس في سجله التهديفي 6 مهاجمين في أوروبا وهم جونزالو هيجواين وألفارو موراتا وروميلو لوكاكو وفالكاو وروبرتو فيرمينو بجانب إيدين دزيكو.

هيجواين أحرز 8 أهداف مع ميلان بينما سجل موراتا 9 أهداف رفقة تشيلسي وأحرز فالكاو مثلهم رفقة موناكو بجانب هدفين مع منتخب كولومبيا.

💢 باتريك كلويفرت -نجم برشلونة السابق وثاني أفضل هدّاف في تاريخ هولندا 🇳🇱 والمدرب المساعد لمنتخب الكاميرون- يتحدث لـ @GoalAr 🗣️ عن علاقته بـ نجله وعن طموح الكاميرون 🇨🇲 في بطولة أفريقيا للأمم القادمة بمصر — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 31, 2019

كما سجل فيرمينو 11 هدفًا مع ليفربول وآخر مع منتخب البرازيل ودزيكو لديه 9 أهداف رفقة روما وثلاثة أهداف مع منتخب البوسنة.

أما لوكاكو فأحرز 13 هدفًا (9 مع مانشستر يونايتد و4 مع بلجيكا) ليصبح راموس الأفضل من هؤلاء.

ويرجع تفوق سيرجيو إلى تسجيله 8 أهداف من ركلات جزاء بينما أحرز فالكاو اثنين وفيرمينو واحدة فقط.

وأصبح راموس المسئول عن تسديد ركلات الجزاء عقب رحيل كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.