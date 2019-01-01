مدافع بايرن ميونخ السابق: كوتينيو لا يملك عصا سحرية

قلب الدفاع السابق يكشف عما يحتاجه البايرن ليذهب بعيدًا في الكأس ذات الأذنين هذا الموسم

أصر مدافع بايرن ميونخ السابق دانييل فان بويتين، على أن أزمة ناديه القديم لا تكمن في الأسماء الرنانة، مشيرًا إلى أن العملاق البافاري ليس بحاجة للتركيز على نجومه الكبار، بل على العمل الجماعي، لينافس بقوة على كل الألقاب هذا الموسم.

وعزز زعيم الكرة الألمانية صفوفه بضم فيليب كوتينيو من برشلونة على سبيل الإعارة، ونفس الأمر مع الكرواتي إيفان بيريسيتش باستعارته من إنتر لتعويض رحيل الثنائي الأسطورة آريين روبين وفرانك ريبيري، مع ذلك حذر فان بويتين ناديه السابق من الإفراط في الاعتماد على موهبة صانع الألعاب البرازيلي بشكل فردي، إذا أراد البايرن القتال على كل الجبهات.

وقال لـ Omnisport "بالنسبة لي. دائمًا العمل الجماعي للفريق هو الأهم، لديك أسماء مثل روبرت ليفاندوفسكي وغيرهم، لكن لا تعتقد أن استعارة لاعب مثل كوتينيو سيكون لديه عصا سحرية للقيام بكل شيء".

وأضاف "أعتقد أن البايرن بحاجة أكثر للعمل الجماعي لتقديم مستوى أفضل في كل مباراة، وذلك بغض النظر عن اسم منافسك في عطلة نهاية كل أسبوع، إما إذا كنت تتعامل بسهولة، فهذا مؤشر سلبي"ز

التشكيل الأفضل لعام 2019. 📝



برأيك من اللاعب الذي لا يستحق التواجد في هذا التشكيل؟ 🤔 pic.twitter.com/AHIU8GTZ5k — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 24, 2019

وتابع "الأمر يتعلق بعقلية اللاعبين، أعلم جيدًا أن الفريق لديه لاعبين يتمتعون بالعقلية والشخصية اللازمة، لكن ينبغي عليهم التركيز أكثر في المرحلة القادمة ليذهب البايرن بعيدًا في دوري الأبطال، ومعروف أنه ليس من السهل أن تشق طريقك في الأبطال، والبايرن ما زال بحاجة للتقدم إلى مستوى أعلى".