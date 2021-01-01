مدافع الشباب: تعرضنا للظلم أمام الاتحاد .. وسيطرنا على المباراة تمامًا

الاتحاد حقق فوزًا قاتلًا على نظيره الشباب

تحدث أحمد شراحيلي لاعب الشباب عن هزيمة فريقه أمام الاتحاد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأسباب السقوط أمام العميد.

الاتحاد حقق الفوز بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء.

وقال شراحيلي في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء لقناة "الرياضية السعودية": "تعرضنا للظلم بشكل قوي أمام الاتحاد، لماذا يجب أن نصرخ في وجه الحكم من أجل العودة لتقنية الفيديو؟".

وأضاف:"مع كامل الاحترام للاتحاد، على مدار أحداث المباراة نحن نسيطر على اللقاء، وافتقدنا إيجالو كثيرًا، ويجب التركيز مع الحكام السعوديين خلال الفترة المقبلة".

فوز الاتحاد أشعل المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الوقت الحالي، حيث أصبح اللقب قريبًا من الثلاثي الشباب والهلال والاتحاد.

وارتفع رصيد الاتحاد إلى 41 نقطة بعد الفوز على الشباب الذي تجمد رصيده عند 45 نقطة، بينما يلعب الهلال اليوم من أجل الصدارة حيث في رصيده 42 نقطة.