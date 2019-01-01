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مدافع الإمارات يتحدث عن مواجهة أستراليا

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منتخب الإمارات
مواجهة قوية بين الإمارات وأستراليا في ربع نهائي كأس آسيا

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تحدث فارس جمعة، مدافع المنتخب الإماراتي عن مواجهة أستراليا ضمن مباريات ربع نهائي كأس الأمم الآسيوية، التي تلعب على أرضه ووسط جماهيره.

ويلعب المنتخب الإمارات أمام نظيره الأسترالي، على ملعب "هزاع بن زايد، في إمارة العين، في ربع النهائي.

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وقال فارس جمعة في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أستراليا: "ثقتنا في أنفسنا كبيرة، ومسؤوليتنا أصبحت متواجدة بقوة، ويجب أن نخوض اللقاء بقوة في حضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وأضاف: "قادرون بتكاتف الجماهير من الفوز على أستراليا وإسعاد قادتنا الذين ينتظرون منا الكثير ونعدهم من جانبنا بتقديم أفضل ما لدينا في اللقاء للحصول على بطاقة التأهل للمربع الذهبي".

ويأمل المنتخب الإماراتي في تحقيق اللقب في النسخة الحالية المقامة على أرضه ووسط جماهيره، لإسعاد الشعب الإماراتي ووضع البطولة في التاريخ.

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