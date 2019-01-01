مدافع إيفرتون: لا أحد يريد فوز الغريم بالدوري

كين سعيد بالتعادل مع ليفربول..

أبدى مايكل كين مدافع إيفرتون سعادته عقب التعادل مع ليفربول سلبياً وإسقاطه من صدارة البريميرليج.

وقال كين عقب المباراة لسكاي سبورتس:"أعتقد أن النتيجة كانت عادلة، لم يكن هناك الكثير من الفرص على الجانبين".

وأضاف:"الجماهير كانوا رائعين اليوم ودعمونا من بداية الإحماء، ليفربول من الصعب اللعب أمامه ولكننا دافعنا كفريق تحت الضغط".

وأوضح:"لا أعتقد أن هناك من يريد فوز الغريم باللقب. نحترمهم ونحترم ما يفعلوه، ولكننا لعبنا دورنا في إيقاف حدوث ذلك".

يذكر أن مانشستر سيتي قد انفرد بصدارة البريميرليج عقب تعادل الريدز، ليصبح الصراع 71 نقطة مقابل 70.