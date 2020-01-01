مدافع آرسنال مادحًا لويز: مدافع لا يصدق ومن السهل اللعب بجانبه

إشادة كبيرة بالمدافع البرازيلي رغم كثرة الهجوم عليه

استفاض الوافد الجديد على آرسنال بابلو ماري، في مدح زميله البرازيلي ديفيد لويز، واصفًا إياه باللاعب "المذهل"، نظرًا لسهولة اللعب بجانبه في الخط الخلفي.

وانتقل المدافع الإسباني إلى معقل المدفعجية في الميركاتو الشتوي الأخير، ليعود مرة أخرى إلى بلاد الضباب بعد تجربته الأولى مع مانشستر سيتي.

وقبل عودته إلى إنجلترا، خاض عدة تجارب، منهم تجربته مميزة مع فلامنجو البرازيلي، التي خرج منها بالتتويج بكوبا ليبرتادوريس، ليوقع مع آرسنال على سبيل الإعارة.

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وقال في حوار مع آرسنال بلاير "نعلم أن ديفيد لاعب لا يصدق، مسيرته رائعة وهو لاعب كرة قدم جيد، كما أنه من السهل اللعب بجانبه، لعبت معه مباراتان رائعتان، وسارت الأمور على ما يرام لأنني ركزت على ما أقوم به، ولم أكن بحاجة للتركيز على الآخرين".

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وأضاف "هذا يسهل عليك الأمور عندما يكون لديك مباراة كبيرة، ونحن نعلم أنه لاعب متمرس، وأحيانًا عندما تحتاج القيام بأشياء مختلفة في الدقائق الأخيرة يمكنه مساعدتك، وهذا لسهولة اللعب معه".

وعن مشاركته الأولى في الفوز على وست هام في الديربي اللندني الذي انتهى بهدف نظيف، قال "بالنسبة لي. كان يومًا لا يصدق، وكانت ليلة مميزة للجميع لأننا حققنا الشيء المهم وهو الانتصار".

وختم بالحديث عن الأغنية التي رددتها جماهير النادي باسمه، قائلاً "استمتعت بها كما استمتعت بالمباراة، وآمل أن أشارك في المباريات القادمة لأشارك زملائي نفس الشعور في الفريق".