مدافع آرسنال: صلاح وماني وفيرمينو أصعب الخصوم

صلاح وماني وفيرمينو عقدة الدفاعات.. كالعادة

قال مدافع نادي آرسنال بابلو ماري إن ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني هما أصعب خصمين واجههما في مسيرته.

وكان أرسنال قد هُزم أمام ليفربول بنتائج كبرى في المواسم الأخيرة وفي آخر المباريات التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي السياق ذاتع، يقول مدافع آرسنال بابلو ماري إن ثلاثي ليفربول الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو هم أقوى الخصوم الذي واجههم"

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وأضاف: "هم يستطيعون التفوق بسبب السرعة والذكاء وشخصينهم المميزة. أعتقد أن هذه الأشياء هي الأكثر أهمية وتجعلهم لاعبين كبار"

وتابع: "نعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة أمامهم في أنفيلد رغم الخسارة، كنا نعلم أن ليفربول في تلك اللحظة ربما كان الفريق ناد في العالم. لقد فازوا بكل شيء وفازوا في كل مبارياتهم في الدوري. إنهم فريق شرس حقًا"

وأردف: "بالطبع كان من الصعب حقا اللعب ضد الثلاثي الأمامي لأنك تعلم أنهم يتمتعون بالسرعة والمهارة والقوة، ويعرفون كل لاعب وماذا عليهن أن يفعلوا أمامه، ولديهم الجودة في المواعيد الكبرى"

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يذكر أن ليفربول قد حقق انتصارًا على أرسنال بثلاثية في مواجهة الدور الأول، تلك المباراة التي سجل فيها محمد صلاح هدفين وقدم مباراة مميزة.