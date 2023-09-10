وجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو وجورج جيسوس .. روبرتو كارلوس يعلق على ثورة الدوري السعودي

الأسطورة البرازيلي لديه ما يوجهه لقائد النصر ومدرب الهلال، فأنظار العالم كافة تتجه نحو دوري روشن السعودي

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جدد الأسطورة البرازيلي روبرتو كارلوس دفاعه عن دوري روشن السعودي، مشيدًا هذه المرة بخطوة البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، بالتوجه لشبه الجزيرة العربية.

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الدون كان قد انضم للعالمي في يناير 2023م، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، إثر خلافات مع المسؤولين والمدربين وحتى زملائه اللاعبين.

وتبع صاروخ ماديرا ثورة هائلة في البلاد، وتم استقدام خلال الميركاتو الصيفي الجاري نجوم بحجم كريم بنزيما، نيمار دا سيلفا، رياض محرز، نجولو كانتي وغيرهم لمختلف الأندية السعودية، وخرج وقتها الأسطورة البرازيل مشيدًا بالفكر السعودي رافضًا طريقة تعامل أوروبا معه.

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وحول هذا قال كارلوس مجددًا، خلال تصريحاته لـ"True Clinic"، بحسب ما نقل عنه موقع "BOLA NA REDE" البرتغالي: "ما فعله رونالدو مع كرة القدم العربية لا يمكن للجميع القيام به، هو أول من انتقل لهناك رغم الانتقادات، لقد تحدثت معه قبل أن يكون سعيدًا جدًا كما هو الحال حاليًا، واليوم نرى أسماء كبيرة تذهب إلى هناك خلفه".

وأضاف: "إذا رأيت رونالدو يتجه للسعودية، فستجد آخرين يريدون الذهاب أيضًا، فكرة القدم هناك تنمو كل أسبوع، وقريبًا سيكون الدوري السعودي واحدًا من أفضل الدوريات في العالم".

وانتقال روبرتو كارلوس للحديث عن المدربين البرتغاليين وما قدموه في الدوري البرازيلي: "كرة القدم البرتغالية لديها لاعبين رائعين وكذلك مدربين، لقد قام أبيل فيريرا يعمل رائع مع بالميراس في البرازيل، وكذلك جورج جيسوس (المدير الفني الحالي للهلال السعودي) فعل في دورينا، فكرة القدم البرتغالية جيدة جدًا".

جدير بالذكر أن جيسوس سبق له العمل في البرازيل مدربًا لفلامنجو خلال موسم 2019-2020م، وحقق معه أربع بطولات مختلفة.

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