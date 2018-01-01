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الدوري الإنجليزي الممتاز

مخيتاريان يغيب حتى فبراير بسبب كسر في القدم

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Getty Images
مخيتاريان آخر صحايا إصابات آرسنال

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أعلنت التقارير الصادرة اليوم الإثينين أن النجم الدولي الأرميني هينريك مخيتاريان سيغيب عن صفوف آرسنال حتى منتصف فبراير القادم، بعدما أشارت الفحوصات إلى معاناته من كسر في القدم.

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وكان مخيتاريان قد تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة لآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بيرنلي، والتي فاز فيها آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعرض مخيتاريان لإصابة إثر تدخل قوي مع لاعب بيرنلي، ليخرج من المباراة مصابًا دون أن يتم التعرف على نوع الإصابة أو مدى خطورتها.

وخضع اللاعب الأرميني مخيتاريان للفحوصات الطبية أمس الأحد، ليتبين على إثرها معاناته من كسر بسيط في مشط القدم، سيغيب على إثره لنحو شهرين.

وكان مخيتاريان قد بدأ في استعادة مستواه مؤخرًا، حيث قدم مباراة كبيرة وسجل هدفين في شباك ساوثهامبتون الأسبوع المقبل، ولكن سوء الطالع كان له رأي آخر.  

يذكر أن مخيتاريان كان قد عانى من إصابة في بداية الموسم، وغاب على إثرها نحو ثلاثة أسابيع عطلت من انطلاقته لهذا الموسم.

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