مُخطط النصف ساعة .. أتلتيكو يراوغ برشلونة في صفقة جريزمان

أتلتيكو مدريد يتعامل بذكاء حتى الآن مع برشلونة في صفقة جريزمان!

يضع أتلتيكو مدريد مُخططًا للاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، المُعار من صفوف برشلونة، للهروب من الخضوع لخيار الشراء المُتفق عليه بين الطرفين.

أتلتيكو مدريد ضم أنطوان جريزمان على سبيل الإعارة في نافذة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من برشلونة، مع وضع بند إلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

اللاعب الفرنسي شارك في جميع مباريات أتليتكو مدريد في الدوري حتى الآن كبديل في الشوط الثاني، في الوقت الذي يعتمد فيه خيار الشراء الإجباري من برشلونة على المباريات التي يلعب فيها 30 دقيقة أو أكثر، ولا تشمل الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

خطة أتلتيكو مدريد للإفلات من قبضة برشلونة

جريزمان لعب ما لا يقل عن 45 دقيقة في 81٪ من مباريات موسم 2021-2022، وإذا اكتمل هذا الموسم، فسيكون لاعبًا في أتليتي من 2023-2024، لكنهم في فيسنتي كالديرون لا يريدون الدفع ويريدون تخفيض هذا المبلغ.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه إذا لعب جريزمان 30 دقيقة أو أكثر في أكثر من 50% من المباريات أثناء فترة إعارته، سيتم تفعيل بند الشراء الإجباري، والذي يحصل بموجبه برشلونة على 40 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يأمل فشل هذه المناورة التى يقوم بها أتلتيكو مدريد، لكنهم ليسوا قلقين في الوقت الحالي على الرغم من إقتناعهم بأن دييجو سيميوني مدرب الروخي بلانكوس تلقى أوامر بعدم البدء باللاعب الفرنسي، لكن الجدول الزمني ضده وسيتعين على أتلتيكو ​​تغيير خططه.

وشدد التقرير الإسباني أنه إذا لعب جريزمان في عشرين مباراة لأكثر من خمس وأربعين دقيقة، فسيتم تفعيل البند.

وأوضح سيميوني مدرب أتلتيكو في تصريحات بعد مباراة فالنسيا: "طالما نجح جريزمان في الرد كما يفعل، فإن وجوده في الملعب أمر مهم للغاية وأنا أفهم أنه يجب علي وضعه في الوقت الذي يناسب الفريق بشكل أفضل".

وحسب تقرير "موندو ديبورتيفو" فإن مجلس إدارة برشلونة والإدارة الرياضية لا يرون أنه من الممكن أن يعود جريزمان في المستقبل بسبب الظروف الرياضية وكذلك فاتورة الرواتب وقضية التسجيل.

يذكر أن الدولي الفرنسي قاد كتيبة أتلتيكو مدريد لتحقيق الانتصار على فالنسيا في الاسبوع الثالث من الدوري الإسباني، بهدف دون رد، سجله بنفسه عند الدقيقة 66 من عمر المباراة أي بعد مشاركته في اللقاء بدقيقتين فقط.