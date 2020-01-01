مختص يكشف .. هل إصابة نواف العابد مزمنة؟

نواف العابد من أمهر اللاعبين السعوديين

تحدث يعقوب الخياط المختص في إصابات الملاعب عن إصابة نواف العابد نجم الشباب والمنتخب السعودي، وهل هي إصابة مزمنة؟.

ويعاني الخياط من كثيرة الإصابات خلال السنوات الأخيرة والتي أبعدته بشكل كبير عن المشاركة مع الهلال وهاجمته مؤخرًا مع المنتخب السعودي.

وقال الخياط في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية" السعودية إن نواف العابد يعاني من إصابة مزمنة تتعلق بوتر العضلة الضامة.

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وأضاف مختص الإصابات الرياضية: "إصابة العضلة الضامة من أكثر الإصابات تعقيدًا، ويجب التعامل معها ببرامج تأهيلية مثالية من أجل التعافي منها بشكل مميز لأنها تؤثر بعد ذلك على منطقة البطن والفخذ بسبب ارتباطهم ببعضهما لبعض عن طريق الحوض".

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وتابع الخياط: "الإصابة الأخيرة في معسكر المنتخب السعودي لم تكن بالخطيرة لنواف العابد، ولكن فضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي رينارد بإراحة اللاعب وعدم تفاقهم الإصابة".

واختتم حديثه أن الإصابات التي ظهرت مؤخرًا على لاعبي المنتخب السعودي على رأسهم سالم الدوسري وياسر الشهراني سببها الجهد البدني الكبير للاعبين خلال الفترة الماضية.