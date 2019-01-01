مخاوف من تعرض نجم نابولي للإصابة في الرباط الصليبي

تقارير صحفية إيطالية تتحدث عن إمكانية تعرض مدافع نابولي اللاعب الفرنسي كيفين مالكيوت لإصابة في الرباط الصليبي للركبة.

أشارت تقارير صحفية إيطالية عن وجود مخاوف لدى نادي نابولي أن تكون إصابة لاعبه كيفين مالكيوت التي تعرض لها اليوم في الرباط الصليبي للركبة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية غدًا الاثنين من أجل التأكد من حالته.

وذكرت الشبكة أن الإدارة تخشى أن تتسبب الإصابة في إنهاء موسم اللاعب، بالأخص أن ذلك النوع من الإصابات يأخذ وقتًا طويلًا في العلاج.

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وكان اللاعب قد سقط في وسط المباراة قبل أن يعالجه الجهاز الطبي ويستكملها ويسقط مجددًا ويغادر الملعب متأثرًا بالإصابة.

ويعاني نابولي بالفعل من العديد من الإصابات سواء في وسط الملعب أو بالدفاع، حيث يغيب ماريو روي ونيكولا ماكسيموفيتش والسيد هيساج.

جدير بالذكر أن نابولي كان قد تعادل اليوم أمام نظيره سبال بهدف لمثله في مباراة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.