مخاطبة 8 دول لتعيين طاقم حكام لمواجهة الزمالك وبيراميدز

مباراة قوية الخميس المقبل بين بطل الدوري المصري ووصيفه

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، 8 دول أجنبية لتعيين طاقم حكام لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز.

ويلتقي الزمالك وبيراميدز، يوم الخميس المقبل، 24 يناير الجاري، على ملعب "بتروسبورت" في المباراة المؤجلة من الجولة الـ9 من الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن اتحاد الكرة المصري، خاطب 8 دول على رأسهم المكسيك والمجر وإيطاليا واليونان وهولندا. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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ومن المقرر أن يتم حسم أمر ملف طاقم حكام مباراة الزمالك وبيراميدز، خلال الساعات القليلة المقبلة، بسبب قوة منافسة الفريقين على اللقب.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بينما يأتي بيراميدز في مركز الوصافة، مما سيجعل المباراة قوية وبها تنافس كبير بين الطرفين.

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ويتحمل بيراميدز مصاريف أطقم حكامه في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، حيث يتم استقدام طاقم مباراة الزمالك بمقابل 25 ألف دولار.