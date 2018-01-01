محمود وحيد يظهر في الأهلي ويؤكد : حققت حلم حياتي

تعاقد الأهلي مع محمود وحيد لدعم مركز الظهير الأيسر لمدة 4 مواسم ونصف قادماً من مصر المقاصة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تواجد اللاعب محمود وحيد الظهير الأيسر الجديد للنادي الأهلي في مقر تدريبات النادي صباح اليوم، ليظهر للمرة الأولى في النادي منذ التعاقد معه بشكل رسمي.

وتواجد وحيد في مقر النادي بالجزيرة، بصحبة وكيل أعماله وعقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن يتوجه بعدها إلى مستشفى قريبة من مقر النادي لتوقيع الفحص الطبي.

وتعاقد الأهلي مع محمود وحيد لدعم مركز الظهير الأيسر لمدة 4 مواسم ونصف قادماً من مصر المقاصة مقابل 15 مليون جنيه. اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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اللاعب قال في تصريحاته للصحفيين المتواجدين داخل النادي : "حققت حلم حياتي الأن، أنا لاعب في أكبر نادي في أفريقيا وأحد أكبر أندية العالم".

محمود وحيد أضاف : سأعمل بشكل كبير على تقديم كل ما لدي من أجل الحصول على ثقة جماهير الأهلي الكبيرة.

وأنهى لاعب مصر المقاصة السابق تصريحاته : "المنافسة بالتأكيد صعبة لأن الفريق يملك مجموعة كبيرة من أفضل اللاعبين في مصر".