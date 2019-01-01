محمود وادي: سنقاتل أمام الأردن - والقدس عاصمة فلسطين

مهاجم المنتخب الفلسطيني يتحدث عن الخسارة من أستراليا والمشوار في كأس آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

صرح محمود وادي، مهاجم فريق المصري البورسعيدي، ومنتخب فلسطين، خلال حوار تلفزيوني عقب لقاء أستراليا، أن القدس هي عاصمة فلسطين.

المنتخب الفلسطيني خسر من نظيره الأسترالي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس آسيا.

وقال وادي خلال تصريحات عقب المباراة: "حاولنا أن لا نستقبل هدفين، ولكن لم ننجح وربما لو تمكنا من ذلك لانتهت المباراة على أقصى تقدير بالتعادل".

مهاجم فريق المصري تابع: "علينا نسيان مباراة أستراليا بحلوها ومرها والهدفين في أول الشوط الأول هبطت من معنوياتها وأستراليا فريق مرشح وبطل، كان لدينا إحساس بالقدرة على صناعة شيء وقدر الله وما شاء فعل".

جمهور الفدائي 🇵🇸 لا يتوقف عن التشجيع 👏



⚡️ “أستراليا تهزم فلسطين بثلاثية..والأمل مازال قائمًا للفدائي في #كأس_آسيا2019”https://t.co/IYXfDK09PW#آسيا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 11, 2019

محمود وادي أردف: "لدينا فرصة قائمة أمام الأردن، وعلينا القتال رغم صعوبة المباراة، لكونه انتصر على سوريا وأستراليا، ولكننا سنحاول الاستفادة من الفرص المتاحة ونستطيع التأهل من خلالها والأمر ليس بعيدًا، ونمتلك الإيمان بالقدرة على التأهل".

إبن الـ24 عامًا استطرد قائلًا: "الأمر متعلق بنا وليس بالأردن، علينا أن نجتهد ونتعب ونفوز، أشكر الجمهور على المساندة فهو أجمل ما في المباراة سواء الجالية في الإمارات أو القادمة من بلدان أخرى ونعتذر أننا لم نتمكن من إسعادهم في المباراة وسنحاول التعويض في الفترة المقبلة".

ويحاول المنتخب الفلسطيني تحقيق الفوز على الأردن في المباراة الأخيرة بدور المجموعات، وذلك من أجل التأهل إلى دور الـ16 سواء في المركز الثاني أو كأفضل ثالث.