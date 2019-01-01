محمود متولي: لم أوقع للأهلي ولن أرحل إلا بموافقة الإسماعيلي

مدافع الإسماعيلي يرد على شائعات توقيعه للأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمود متولي، مدافع الإسماعيلي، على أن كل ما تردد حول توقيعه للنادي الأهلي، للانتقال له بنهاية الموسم الجاري، ليس له أساس من الصحة.

وانتشرت بعض التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، حول توقيع محمود متولي للنادي الأهلي، لحين إنهاء المفاوضات مع ناديه الإسماعيلي.

وقال متولي خلال تصريحات لقناة "أون سبورت": "لم أوقع للأهلي ولا أريد التحدث عن هذا الأمر مطلقًا، سواء عبر الإعلام أو مع المسؤولين بالنادي، لأن هذا الملف مغلق".

مدافع الإسماعيلي تابع: "كل تركيزي منصب في الملعب، وكل احترامي للنادي الإسماعيلي وجماهيره، وأعرف جيدًا قدره وقيمته".

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محمود متولي أردف: "لن أبخل عن نقطة عرق للنادي الإسماعيلي، أتمنى أن يصل هذا الشعور إلى جماهير النادي".

وبعد سؤاله عن إمكانية رحيله عن الإسماعيلي، قال متولي: "لدي عقد مع الدراويش، ولن أرحل إلا بعلم النادي".

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محمود متولي واحدًا من العناصر الأساسية بالنادي الإسماعيلي، وكان الأهلي قد حاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن مسؤولي القلعة الصفراء تمسكوا ببقائه.