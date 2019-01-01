بمشاركة كهربا - خسارة تاريخية لأفيش بالدوري البرتغالي

كهربا خرج خلال الشوط الأول

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

خسر فريق ديسبورتيفو أفيش، الذي يلعب له المصري محمود عبد المنعم كهربا، من نظيره ريو آفي، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري البرتغالي.

مباراة ديسبورتيفو أفيش وريو آفي، شهدت الظهور الأول لمحمود كهربا، حيث شارك بشكل أساسي في المباراة، بعد حصول ناديه على البطاقة الدولية.

وقام الجهاز الفني لفريق ديسبورتيفو أفيش باستبدال كهربا في الدقيقة 43 من زمن المباراة، حيث كانت تشير النتيجة لتأخر فريقه بهدفين دون رد.

وسجل اللاعب الإيراني مهدي طارمي 3 أهداف "هاتريك"، في الدقيقة العاشرة و 22 و52، قبل أن يضيف زميله نونو سانتوس الهدف الرابع بالدقيقة 55 بعد خطأ دفاعي.

وتمكن فيليبي أوجوستو من تسجيل الهدف الخامس لريو آفي، قبل أن يقلص أنزو زيدان الفارق، بتسجيله هدف في الدقيقة 77.

وكان كهربا قد تحدى رئيس نادي الزمالك، ورفض الانضمام لصفوف الفريق، لينتقل إلى صفوف الفريق البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.