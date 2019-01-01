محمود علاء رجل مباراة مصر وزيمبابوي بأمم إفريقيا
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أحمد رفعت فيسبوك تويتر
حصل محمود علاء، مدافع منتخب مصر، على لقب رجل مباراة فريقه أمام زيمبابوي، في مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019.
منتخب مصر حقق الفوز على نظيره زيمبابوي بهدف دون رد، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة القارية.
وبعد المباراة حصل محمود علاء مدافع منتخب مصر، على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وزيمبابوي.
تريزيجية لم يكن اللاعب المصري الأول الذي يسجل في افتتاح كأس الأمم🙌— جول مصر (@goaleg) June 21, 2019
إليكم اللاعبين المصريين الذين سبقوه على مر التاريخ👇https://t.co/cSSz2qPSqI pic.twitter.com/oaJPrObQjb
محمود علاء قدم مستوى رائع خلال مباراة مصر وزيمبابوي، حيث تمكن من قيادة خط دفاع الفراعنة للخروج دون استقبال أهداف.
وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى، بعد الفوز على زيمبابوي، قبل مواجهة أوغندا والكونغو الديمقراطية المقرر لها مساء غدٍ السبت.