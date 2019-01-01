تحديد موعد سفر زيزو إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

لاعب الزمالك ينتظر التأشيرة للسفر إلى ألمانيا

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

تحدد موعد سفر محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك إلى ألمانيا، من أجل إجراء عملية جراحية، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي بالركبة.

محمود عبد العزيز تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام مصر المقاصة، والتي فاز بها الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن محمود عبد العزيز ينتظر تأشيرة السفر إلى ألمانيا، من أجل السفر لإجراء جراحة الرباط الصليبي، بعد إنهاء كافة الإجراءات للحصول عليها.

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زيزو سيسافر إلى ألمانيا نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك للخضوع إلى الجراحة.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو، قرر منح محمود عبد العزيز راحة سلبية، لحين السفر إلى ألمانيا، حيث سيغيب لمدة لن تقل عن 5 أشهر عن الملاعب.

ومن المقرر أن يجري عبد العزيز الجراحة، ثم يعود إلى مصر لخوض التأهيل الطبي والبدني، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.