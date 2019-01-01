جماهير مصر تدعم جنش باستاد القاهرة بعد إصابته

جنش سيغيب عن الفراعنة لنهاية أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص محمود جنش، حارس مرمى منتخب مصر، على التواجد في ملعب استاد القاهرة، قبل انطلاق مباراة منتخب بلاده أمام أوغندا، بكأس أمم إفريقيا.

جنش كان قد تعرض للإصابة بقطع في رباط أكيليس، سيبعده عن المشاركة في المباريات مع الفراعنة، حتى نهاية بطولة كأس الأمم.

الجماهير المصرية المتواجدة في ملعب ستاد القاهرة، حرصت على دعم الحارس جنش، بعد الإصابة التي تعرض لها.

الجماهير المصرية تدعم حارس مرمي منتخبنا الوطني " محمود جنش" بعد الإصابة القوية التي لحقت به 👏 #مصر_٢٠١٩ #Egypt2019 pic.twitter.com/ziqTrkGak3 — EFA.eg (@EFA) June 30, 2019

محمود جنش حرس على التوجه نحو الجماهير، وقام بتحيتهم، حيث كان يسير بمساعدة "عكاز".

منتخب مصر سيواجه أوغندا بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة كأس أمم إفريقيا.

ويسعى الفراعنة لحسم الفوز على أوغندا، من أجل التمسك بصدارة المجموعة الأولى، والتي يحتلها برصيد 6 نقاط.