محمود الخطيب يفتتح غرف ملابس الأهلي الجديدة

خطوة جديدة لإدارة الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

افتتح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، غرف الملابس الجديدة لفريق كرة القدم اليوم الأحد، وذلك بتواجد عددًا من لاعبي الفريق الأحمر.

وتوجه محمود الخطيب نحو ملعب مختار التتش، بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة، وقام بمصافحة جميع لاعبي فريق كرة القدم، والجهاز الفني.

وبعدها قام الخطيب بافتتاح غرف الملابس الجديدة الخاصة بفريق كرة القدم، والتي تشمل صالة ألعاب "جيم"، وصالة عرض وعيادة وغرف الاستشفاء.

الكابتن محمود الخطيب يفتتح غرف الملابس الجديدة لفريق كرة القدم والتي تشمل صالة چيم وصالة عرض وعيادة وغرف الاستشفاء .🦅 🔴 👏🏽 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/Q7s4FjR4AD — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) August 4, 2019

جاء ذلك بعدما قام الأهلي بتطوير غرف خلع الملابس، بالإضافة إلى أرضية ملعب مختار التتش، للتقليل من إصابات اللاعبين.

وأبدى لاعبو فريق النادي الأهلي سعادتهم وارتياحهم من عملية تطوير غرف خلع الملابس.

وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري الممتاز، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، قبل الفوز عليه في ختام الدوري بهدف دون رد.