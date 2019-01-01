صور - محمود الخطيب يدعم منتخب مصر قبل انطلاق كأس أفريقيا 2019
متابعة - عبده الليثي | كتبت - زهيرة عادل
حرص محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، على حضور المران قبل الأخير لمنتخب مصر، لمؤازرة اللاعبين قبل استهلال مشوارهم في كأس أمم أفريقيا مصر 2019.
النسخة الـ32 من الكان تستضيفها بلاد الفراعنة للمرة الخامسة في تاريخها، في الفترة من 21 من يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى.
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ووصل الخطيب منذ قليل، إلى استاد الكلية الحربية، حيث تقام تدريبات كتيبة المكسيكي خافيير أجيري؛ المدير الفني، لتحميس اللاعبين على إعادة اللقب القاري لأحضان مصر مرة أخرى.
الفراعنة خاضوا خلال الأيام الماضية مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا، وفازوا بكلتيهما 1-0 و3-1 على الترتيب.
ومن المقرر أن تستهل كتيبة أجيري مشوارها بملاقاة زيمبابوي في 21 من يونيو الجاري ثم الكونغو في يوم 26 ثم أوغندا في 30 من الشهر ذاته.
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الخبرة ستكون حليفه هذه المرة 👴
لكن هل تواصل لعنة "برشلونة" الحلول به؟ 🤔 #يلا_جول #YallaGoal pic.twitter.com/5hHtrCmeth