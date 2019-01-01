محمود الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي قبل القمة 117

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على حضور تدريبات فريقه، استعدادًا لمواجهة الزمالك المقبلة بالدوري الممتاز.

الزمالك سيستضيف الأهلي مساء يوم السبت المقبل، باللقاء المؤجل من الإسبوع الـ17 ضمن منافسات الدوري الممتاز، على ملعب الجيش ببرج العرب.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي إلى أن حضور محمود الخطيب لتدريب الفريق، جاء بهدف رفع الروح المعنوية للاعبي المارد الأحمر ومساندتهم في ظل الضغط المتتالي للمباريات.

لجنة المسابقات تغرم الزمالك 40 ألف جنيه بسبب قيام جماهيره بتوجيه السباب لحكام المباراة 📃 pic.twitter.com/sernfnk4rP — جول مصر (@goaleg) March 27, 2019

حضور رئيس الأهلي في التدريبات جاء لأهمية الفترة المقبلة، في تحديد مسار البطولات التي يشارك فيها المارد الأحمر حاليًا.

الأهلي سيواجه الاتحاد السكندري يوم 2 إبريل المقبل بعد مباراة القمة، ثم يسافر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مباراة ذهاب دور الربع نهائي بدوري أبطال إفريقيا يوم 10 إبريل، عن أن تقام مباراة العودة يوم 13 من نفس الشهر.