الخطيب يسافر إلى فرنسا للعلاج من آلام الظهر

رئيس الأهلي يعاني من اعوجاج في العمود الفقري.

يسافر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إلى فرنسا غدٍ الثلاثاء، في رحلة علاجية تستغرق أسبوعين، لعرض حالته على أحد الأطباء.

رئيس النادي الأهلي يعاني من مشكلات في العمود الفقاري، وأيضًا في الحوض، وقصر في قدم عن الآخرى.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الخطيب خضع لفحوصات وآشعى مؤخرًا في أحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس، بسبب معاناته من آلام حادة في الظهر.

ما أسفرت عنه الآشعة، تسبب في آلام في الظهر، بالإضافة إلى التأثير على القدمين أثناء المشي عليها، حيث سيتم عرضه على طبيب مختص.

تركي آل الشيخ يشكر إدارة الأهلي ومحمود الخطيب

البورفيسور الفرنسي المتخصص في العظام وآلام العمود الفقري، الذي يشرف على علاج محمود الخطيب، طلب خضوعه إلى جلسات علاج طبيعي من نوع خاص.

الطبيب الفرنسي طلب أيضًا استخدام حذاء بمواصفات خاصة للتخلص من اعوجاج العمود الفقري والحوض، وقصر أحد القدمين.

تعليمات البورفيسور الفرنسي يجب أن يستمر عليها رئيس الأهلي طويلًا، حيث سيتم تقييم حالته من وقت لآخر.