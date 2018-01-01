محمد يوسف: منحنا هدية للداخلية والفترة الحالية لا تتحمل أي هزائم

مباراة اليوم كانت الأخيرة ليوسف قبل أن يعود لمنصب المدرب العام

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمد يوسف؛ المدير الفني المؤقت للأهلي المصري، أن فريقه أهدر فوزًا سهلًا أمام الداخلية، لكنه أعرب عن رضائه عن أداء لاعبيه.

المارد الأحمر فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بالدوري بتعادله أمام الداخلية، بثنائية لكل فريق، على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز. (طالع تقرير المباراة)

يوسف قال، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كان بإمكاننا تحقيق الفوز، أهدرنا العديد من الفرص اليوم، وكان بإمكاننا الخروج بالنقاط الثلاث، ولكن المهم أيضا أننا لم نخسر في لقاء اليوم، خاصة أن الظروف التي نمر بها في الوقت الحالي لا تتحمل أي خسارة.

" الأهلي قدم عرضا طيبا، ولكن منحنا المنافس هدية في الشوط الثاني، وهو ما نتج عنه الهدف الأول للداخلية في توقيت صعب جدًا بلغة كرة القدم في المباراة، لكن الدقائق الـ25 الأخيرة من المباراة كانت كافية للتسجيل أكثر من مرة، في ظل الفرص التي تسابق لاعبو الأهلي على إهدارها، لكنني كنت متوقعًا لسيناريو المباراة التي شهدت تكتلات دفاعية من جانب لاعبي الداخلية الذين اعتمدوا على الدفاع الصريح مع اللعب على الهجمات المرتدة".

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واختتم: "لا أرغب في الحديث عن التحكيم، ولكن الأمر الذي أود الإشارة إليه هو أن حكم المباراة أعلن 5 دقائق وقتا محتسبا بدلا من الضائع في الشوط الثاني، ولكن الدقائق الخمس لم تُلعب كاملة؛ بسبب إصابة أحد لاعبي الداخلية".

يذكر أن التعادل رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 24 في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد الداخلية إلى الـ19 نقطة في المركز الـ12.