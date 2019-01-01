محمد يوسف: لاسارتي درس فيتا كلوب جيدًا

الأهلي يسعى للحفاظ على صدارة المجموعة بدوري الأبطال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث محمد يوسف، المدرب العام للأهلي عن مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي للحفاظ على صدارة مجموعته بدوري أبطال إفريقيا، بالفوز على فيتا كلوب، في اللقاء الذي سيقام على ملعب "برج العرب".

وقال يوسف في تصريحات صحفية: "الجهاز الفني للأهلي بقيادة لاسارتي يعلم كل كبيرة وصغيرة عن فيتا كلوب من أجل الفوز باللقاء".

وأضاف: "نواجه الكثير من الصعوبات ولن نتنازل عن الفوز لحسم التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا، ونبتعد عن سيناريوهات الجولة الأخيرة".

واختتم يوسف حديثه: "لاسارتي درس المنافس بشكل تفصيلي خلال الفترة الأخيرة ويعلم نقاط قوة وضعف المنافس وسيعمل على الفوز باللقاء".

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ويتصدر الأهلي مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ويأتي سيمبا ثانيًا برصيد 6 نقاط وشبيبة الساورة ثالثًا برصيد 5 نقاط، وفيتا كلوب 4 نقاط أخيرًا.