محمد يوسف: واثق من تخطينا لجيما ونتيجة الذهاب في صالح المنافس

لقاء الذهاب أهدر به المارد الأحمر عديد الفرص المحققة بسوء إنهاء الهجمات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب محمد يوسف؛ المدير الفني المؤقت للأهلي المصري، عن ثقته في قدرة لاعبيه على تخطي جيما أبا جيفار الإثيوبي والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن لقاء الإياب سيكون مختلفًا تمامًا عن لقاء الذهاب.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، بإثيوبيا في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

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يوسف قال، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "تحدثت كثيرًا مع اللاعبين عن ضرورة احترام جيما، والسعي لإحراز الأهداف من خلال الفرص التي تتاح في أي وقت، إلى جانب التركيز الشديد لمنع اهتزاز شباك الفريق؛ لضمان تحقيق نتيجة إيجابية تضمن للفريق قطع تذكرة العبور إلى دور المجموعات من البطولة".

وأضاف: "استعدينا للمباراة وفقًا للحالة البدنية للاعبين في ظل رحلة طيران من القاهرة إلى إثيوبيا استمرت أربع ساعات، بجانب الغيابات، لكننا قادرين على التعامل مع هذه الظروف، واللاعبون لديهم الخبرات الكبيرة للتعامل مع مثل هذه المواقف".

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المدير الفني المؤقت للشياطين الحمر اختتم: "مباراة اليوم ستقام في أجواء مختلفة عن لقاء الذهاب؛ نتيجة لتسلح المنافس بعاملي الأرض والجمهور، فضلًا عن أن نتيجة مباراة الذهاب قد تمثل دافعًا كبيرًا بالنسبة له، لكنني واثقًا في إصرار اللاعبين على تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو اللقب الإفريقي".

يذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز الشياطين الحمر بثنائية، أحرزها مروان محسن وناصر ماهر.