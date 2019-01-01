محمد يوسف: بدأنا بحذر ثم عدنا ونستعد لتقديم أداء أفضل أمام الزمالك

الأهلي هزم شبيبة الساورة بثلاثية رائعة ليتأهل دون انتظار هدايا من خصومه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى محمد يوسف؛ المدرب العام للأهلي المصري، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام شبيبة الساورة، ولولا سوء إنهاء الهجمات لتقدم مبكرًا، مؤكدًا أنه سيستغل الفترة المقبلة لتجهيز عدد أكبر من اللاعبين.

المارد الأحمر تأهل لدور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا بالفوز أمام الفريق الجزائري بثلاثية نظيفة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال يوسف، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "الحمد لله على تأهلنا كأول مجموعتنا، كنا نتمنى أن نحسم التأهل من الجولة الماضية لنستريح، لكن هذه كرة القدم، كل شيء وارد بها، وأريد أن أحيي شبيبة الساورة، فريق محترم، رغم حداثته بدوري الأبطال إلا أنه كان متصدرًا للمجموعة حتى الجولة الأخيرة".

فيديو - سيمفونية الأهلي تؤهله إلى دور الـ8 وسيمبا ينهي حلم شبيبة الساورة

وأضاف: "الجميع دخل المباراة بتركيز عالي وبروح عالية، خاصة وأن كان هناك سيناريوهات عديدة من الوارد حدوثها وكنا نرغب في تجنبها بتحقيق الفوز".

المدرب العام للشياطين الحمر تابع: "اللاعبون أدوا بشكل رائع وإن كنا بدأنا اللقاء بحذر نحن والساورة، لكننا تمكننا بعد ذلك من الضغط على الخصم في ثلثه الدفاعي وخلق عديد الفرص، ولولا سوء إنهاء الهجمات لسجلنا هدفًا مبكرًا".

اختتم: "الفترة المقبلة سنلتقط بها الأنفاس ونجهز مجموعة أكبر من اللاعبين مع عودة المصابين كحسام عاشور ووليد سليمان ومحمد نجيب، حتى نقدم أمام الزمالك أداءً أفضل ونتيجة جيدة".

يذكر أن الفوز أهل الأهلي إلى دور الـ8 متصدرًا جدول ترتيب مجموعته برصيد عشر نقاط، وودع شبيبة الساورة البطولة بعد فوز سيمبا التنزاني أمام فيتا كلوب الكونغولي بثنائية مقابل هدف وحيد، ليرتفع رصيد الفريق التنزاني إلى تسع نقاط، ويتأهل ثاني المجموعة.

بينما جاء الساورة ثالثًا بسبع نقاط متساويًا مع فيتا كلوب ويودعان سويًا المنافسة، بعدما كان الفريق الجزائري في حاجة لنقطة واحدة فقط للتأهل لدور الـ8.