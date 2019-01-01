محمد يوسف: المرحلة الحالية لا تقبل الخسارة ولدينا سياسة عمل

الأهلي تفصله أربع نقاط عن الصدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمد يوسف؛ المدرب العام بالأهلي المصري، أن فريقه يحترم جيدًا بتروجيت، مشددًا على أهمية الفوز بالمباراة لمواصلة الدفاع عن لقب الدوري.

الشياطين الحمر يلتقون بالفريق البترولي غدًا الإثنين، على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

وقال يوسف، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "المباراة صعبة، لكننا ندخل كل مباراة بدافع مواصلة الانتصارات لإضافة نقاط جديدة في مشوار الحفاظ على اللقب، لذلك نحترم بتروجيت وجهازه الفني جيدًا".

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وأضاف: "الأهلي لديه هدف واحد وهو الفوز، لأن المرحلة الحالية لا تقبل خسارة أية نقاط، هناك حالة شديدة من التركيز في هذه المرحلة من أجل مواصلة الانتصارات المحلية، والجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة على حدة، لذلك التفكير في الوقت الحالي ينصب على مباراة بتروجيت فقط، وأي حديث عن مباراة فيتا كلوب في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مؤجل لحين الانتهاء من مباراة الغد أمام الفريق البترولي".

المدرب العام اختتم: "لدينا سياسة نعمل من خلالها وهي التركيز الشديد في المباراة التي نستعد لها، على أن نغلق صفحتها مباشرة فور الانتهاء منها؛ من أجل التركيز في الخطوة التالية لها، وهو ما يتم التركيز عليه دائمًا في المحاضرات الفنية مع اللاعبين".

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الزمالك، صاحب الصدارة، بينما يأتي بتروجيت في المركز الـ15 بـ25 نقطة.