محمد يوسف: التعادل أفضل من الهزيمة ولهذا السبب لعب صالح جمعة

تعرف على تصريحات سيد عبد الحفيظ الخاصة بعد مباراة الأهلي والزمالك

أكد محمد يوسف، المدير العام للنادي الأهلي، أنّ التعادل في هذه الظروف ضد الزمالك أفضل من الهزيمة كما كشف سبب الاعتماد على صالح جمعة.

الأهلي تعادل سلبيًا أمام الزمالك ليستمر الأخير في صدارة الدوري المصري بفارق نقطتين فقط عن الأول.

وقال محمد يوسف في تصريحات لقناة "ON Sport": "أرضية الملعب لعبت دورًا كبيرًا في نتيجة المباراة، وحاولنا في بداية اللقاء التسجيل لكن اللمسة الأخيرة كانت غائبة. التعادل أفضل من الخسارة".

وتابع: "الشوط الثاني فقدنا السيطرة على وسط الملعب، ولكن في الأخير هذه مباراة لم نوفق فيها والدوري لا يزال في الملعب والفارق ليس أكثر من نقطتين".

المدرب العام للأهلي يرى أنّ هناك 11 مباراة مقبلة في الدوري بجانب مباراة أخرى ضد الزمالك والتي ستلعب دورًا في حسم الدرع.

واختتم: "لكل مباراة ظروفها الخاصة ولهذا السبب رأينا أنّ صالح جمعة ضروري في التواجد بالقمة كما أنّ مشاركته كان فيها عنصر المفاجأة".

جدير بالذكر أنّ آخر تتويج للزمالك بالدوري كان في 2015 بينما حقق الأهلي البطولة في آخر 3 سنوات.