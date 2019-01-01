محمد يوسف: كلنا في الأهلي على قلب رجل واحد لتحقيق لقب الدوري

مدرب الشياطين الحمر يتحدث عن أهمية المرحلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى محمد يوسف؛ المدرب العام للأهلي المصري، أن فقدان أي نقطة في المرحلة الحالية لا يمكن تعويضه، مشددًا على ضرورة الفوز في جميع المباريات المتبقية حتى يحسم الفريق مصيره بيده.

المارد الأحمر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز، صاحب الصدارة، لكن الأخير خاض مباراتين أكثر من الأحمر، بينما يتفوق الشياطين الحمر بنقطة واحدة عن الزمالك، صاحب المركز الثالث.

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وقال يوسف، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "لم يعد أمامنا سوى سبع مباريات فقط على نهاية الموسم، لذلك هذه المرحلة حرجة، ولا مجال بها لفقدان أي نقطة، ومن ثم سنخوض كافة المباريات بحثًا عن الفوز فقط ولا بديل عنه".

وأضاف: "الجهاز الفني يثق بشدة في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز في جميع المباريات المتبقية، لأننا كلنا على قلب رجل واحد، من أجل الهدف المنشود وهو إبقاء درع الدوري في الأهلي".

يذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة طلائع الجيش في الأول من مايو المقبل، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ30 من الدور المحلي.

الفريق العسكري يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة.