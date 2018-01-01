محمد يوسف يرفض الدفع بفتحي ومعلول أمام جيما الإثيوبي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يخشى محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي المصري الدفع بكلًا من علي معلول وأحمد فتحي، في مواجهة جيما الإثيوبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره جيما الإثيوبي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت مواجهة الذهاب بهدفين دون رد والتي أقيمت بالقاهرة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن محمد يوسف يرفض إشراك الثنائي في مواجهة الفريق الإثيوبي خوفًا من تجدد الإصابة. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وعاد الثنائي مؤخرًا من الإصابة العضلية التي تعرضوا لها أثناء منافسات النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا وفقد الأهلي جهودهم في المباريات الأخيرة.

وأصدر الأهلي مؤخرًا قرارًا بتعيين لاسارتي مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للفرنسي كارتيرون على أنه يتولى المهمة عقب مواجهة جيما الإثيوبي.

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ويسعى الأهلي للمنافسة على لقب إفريقيا والتتويج به بعد فقدانه في مباراة النهائي في أخر نسختين أمام الوداد المغربي والترجي التونسي على التوالي.