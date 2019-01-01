محمد هاني يغيب عن مواجهة الأهلي وبيراميدز

الأحمر في مواجهة الأزرق في 18 من الشهر الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأكد غياب محمد هاني؛ ظهير أيمن الأهلي المصري، عن مواجهة الفريق المقبلة أمام بيراميدز، إثر عقوبة الإيقاف.

اللاعب حصل على إنذار له خلال مواجهة اليوم الأربعاء، أمام مصر المقاصة، التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

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ويأتي غياب هاني عن مواجهة بيراميدز، إثر تراكم البطاقات، حيث حصل على إنذرين آخرين خلال مواجهتين سابقتين.

من المقرر أن يلاقي الأحمر، الأزرق في 18 من إبريل الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الـ25 من الدوري المحلي.

ويحتل الشياطين الحمر صدارة جدول الترتيب مؤقتًا، بعد الفوز أمام المقاصة بثنائية مقابل هدف وحيد، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك، صاحب الوصافة، والذي يخوض لقاء هذه الجولة غدًا الخميس، أمام المصري، أما بيراميدز فيأتي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.