محمد هاني: هدفنا الوصول لنهائي دوري الأبطال في أبريل

لاعبي الأهلي يتحدث عن أهداف فريقه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد هاني، الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، على أن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، مهمة للغاية، في مشوار الفريق الإفريقي.

هاني قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "مباراة صعبة ومهمة للغاية في مشوار الفريق الإفريقي هذا الموسم، خاصة أن صن داونز من الفرق المميزة التي تجيد اللعب على أرضها".

لاعب الأهلي تابع: "نحترم فريق صن داونز الذي يمتلك ملعبا مميزا، بجانب امتلاكهم أيضا إمكانات فنية مميزة تزيد من صعوبة مواجهة السبت في بريتوريا".

محمد هاني واصل: "ننتظر مواجهات مهمة للغاية في أبريل الحالي؛ سواء محليًا أو إفريقيًا، وأرى أن الشهر الحالي سيحسم العديد من الأمور التي يتصدرها الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأيضا التربع على عرش الدوري وقطع خطوات جديدة في مشوار الحفاظ على اللقب المحلي".

"أتمنى عودة جماهير الأهلي بقوة فى المباريات القادمة، خاصة أنها تبقى بمثابة الحافز الرئيسي لنا من أجل تحقيق الانتصارات ومواصلة رحلة السعي نحو البطولات"🗨️



محمد هاني ظهير أيمن الأهلي 🗣️ pic.twitter.com/R5P2hpGT6k — جول مصر (@goaleg) April 4, 2019

الظهير الأيمن للأهلي أردف: "كل اللاعبين يدركون جيدًا أهمية مباريات الفريق في الشهر الحالي، وهناك حالة من التركيز الشديد لتحقيق أهدافنا في هذا الشهر؛ سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي".

واختتم محمد هاني تصريحاته قائلًا: "أتمنى عودة جماهير الأهلي بقوة في المباريات القادمة، خاصة أنها تبقى بمثابة الحافز الرئيسي لنا لتحقيق الانتصارات ومواصلة رحلة السعي نحو البطولات".

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الأهلي سيحل ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقي مساء يوم السبت، بذهاب دور الربع نهائي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.