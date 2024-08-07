"دعوة لتكرار أزمة حمدالله" .. نصيحة "غريبة" من محمد نور للاتحاد بشأن كريم بنزيما

النجم الأسطوري للعميد يُقدم رأيه بشأن سوق الانتقالات

وجه محمد نور نصيحة لإدارة الاتحاد بشأن سوق الانتقالات الصيفي الجاري وكذلك المهاجم كريم بنزيما، وذلك عبر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اللاعب الأسطوري في الفريق الجداوي أشاد بعمل الإدارة في سوق الانتقالات، لكنه أوضح أن المزيد من اللاعبين مطلوب ضمهم قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

نور طالب الاتحاد بالتعاقد مع مهاجم رأس حربة وإعادة بنزيما ليلعب خلفه، وقد أبدى العديد من المغردين دهشتهم من تلك النصيحة ووصفوها بالغريبة، خاصة بعد أزمة الموسم الماضي التي اضطرت الإدارة للتخلي عن عبد الرزاق حمدالله هذا الصيف.

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وأضاف نور "لابد من التعاقد مع مدافع ومهاجم، سنتعب كثيرًا حال لم يتم ضم مدافع جيد، ولابد من مهاجم جديد وإعادة بنزيما ليلعب في الخلف. بالنسبة لحسام عوار يجب أن يلعب في الطرف الأيسر".

يُشار إلى أن إحدى أهم مشاكل الاتحاد في الموسم الماضي فشل الثنائية الهجومية بين بنزيما وحمدالله، إذ لم ينجح نونو سانتو وكذلك مارسيلو جاياردو في إيجاد القالب التكتيكي الذي يسمح بتواجدهما وتألقهما معًا.