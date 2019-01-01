محمد ناجي: كنا نأمل الفوز على الهلال السعودي

الاتحاد ودع البطولة العربية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد ناجي جدو، لاعب فريق الاتحاد السكندري، على أنه كان يأمل تحقيق نتيجة أفضل أمام الهلال السعودي، ولكنهم لم يستطيعوا.

محمد ناجي قال خلال تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية": "الهلال فريق محترم، وتعادلنا معه سيكون دفعة جيدة لنا في الدوري خلال الفترة المقبلة".

مهاجم الاتحاد السكندري تابع: "المشاركة في بطولة كأس زايد للأندية، كانت مهمة للغاية، وكان لدينا الطموح لاستكمال المشوار".

إذا سال أحدهم عن أفضل لاعب في صفوف #الهلال أمام الاتحاد السكندري 🔵

هذا المقطع يحمل الإجابة بكل تأكيد 👇

المعيوف المتألق 💫



(@ADSportsTV :📽️)



pic.twitter.com/WI4xYXFOFD — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 25, 2019

واختتم جدو تصريحاته قائلًا: "سيكون تركيزنا الفترة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، وهدفنا هو إرضاء جماهير الاتحاد".

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الاتحاد ودع البطولة العربية للأندية، بعد الخسارة من الهلال السعودي ذهابًا بثلاثية دون رد، ثم التعادل معه سلبيًا في مباراة الإياب اليوم الإثنين.