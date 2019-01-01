محمد محمود يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا

صدمة لجماهير الأهلي بعد إصابة الوافد الجديد بقطع في الرباط الصليبي والغضروف

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يجري محمد محمود، لاعب وسط النادي الأهلي، جراحة الرباط الصليبي، اليوم الثلاثاء، بعد الإصابة الذي تعرض لها مؤخرًا.

وكان محمد محمود قد تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي والغضروف، في أولى مبارياته مع الأهلي أمام سموحة بالدوري المصري.

ويتواجد لاعب الأهلي في الوقت الحالي في العاصمة الألمانية برلين، لإجراء الجراحة وبدء مرحلة العلاج في الفترة المقبلة. اختيارات المحررين قبل ميسي.. أساطير زاملت بواتينج صفقة برشلونة في سوق انتقالات يناير 2019

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وتعرضت جماهير الأهلي لصدمة قوية بسبب إصابة محمد محمود حيث أنه من اللاعبين الواعدين في مصر خلال الفترة المقبلة.

وتحددت فترة غياب محمد محمود عن الأهلي ما بين 6 إلى 8 أشهر مقبلة، للعلاج من قطع في الصليبي وغضروف الركبة.

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ويخضع محمد محمود للجراحة تحت إشرف الطبيب الألماني فايلر الخبير في جراحات الرباط الصليبي.