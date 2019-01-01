محمد محمود – الورقة الرابحة للكرة المصرية في 2020

شاب واعد في مستقبل الكرة المصرية

الجميع يشهد له أنه لديه مستقبل باهر في ملاعب كرة القدم، رغم صغر سنه لكن ما قدمه قبل إصابته التي حرمتنا منه يجعل الجميع يتنبأ له أنه من اللاعبين الذين سيقدموا الكثير في مستقبل الكرة المصرية.

محمد محمود، لاعب الأهلي الذي تلقى صدمة ثانية خلال العام الجاري بإصابة جديدة بقطع في الرباط الصليبي في القدم الأخرى بعد التعافي بأيام قليلة من نفس الإصابة.

ولكن بالنظر في مستقبل محمد محمود الذي تخطى ربيعه الـ21 بقليل، نرى فيه أنه الورقة الرابحة الذي قد تستخدمها الكرة المصرية في أكثر من تجاه خلال عام 2020 الذي على مشارف البداية.

1 – الأهلي

في ظل الأداء الذي يقدمه الأهلي بالوقت الحالي والأزمة في وسط الملعب والتي من ضمنها إصابة محمد محمود نفسه والذي كان الجهاز الفني ينتظر عودته بشدة ليتواجد في الملعب، حيث قدراته الفنية تعطي له فرصة كبيرة من التواجد أساسيًا في تشكيل الأحمر.

2 – المنتخب الأوليمبي

يدخل المنتخب الأوليمبي مهمة صعبة للغاية في عام 2020 وهي أولمبياد طوكيو، والتي ستقام في شهر يوليو المقبل، ومن المحتمل أن يلحق محمد محمود بالمشاركة حسب تصريحاته مؤخرًا أن التأهيل سينتهي قبل أولمبياد طوكيو.

ويعد محمد محمود من العناصر الأساسية لمنتخب شوقي غريب، وكان ضمن القائمة التي خاضت كأس الأمم الإفريقية ولكن إصابته أبعدته قبل البطولة بأيام قليلة، وقد تكون عودته هي ورقة رابحة قوية في وسط ملعب الفراعنة الصغار تزيد من قوتهم الذين ظهروا عليها خلال كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.

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3 – المنتخب المصري الأول

ظهر المنتخب المصري بأداء باهت للغاية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في أول مباراتين وتعادل أمام كينيا وجزر القمر على التوالي، ولم يظهر اللاعبين بالشكل المطلوب والأداء المعتاد من منتخب الفراعنة.

محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي لم يسد الفراغ الذي تركه عبدالله السعيد الذي تم استبعاده بسبب أزمة بيراميدز مع اللاعبين، ولكن قد يكون محمد محمود قادرًا على اللعب في هذا المركز، خاصًة وأنه شارك مع منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.