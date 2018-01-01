محمد محمود: الملعب سيتحدث عني بالأهلي والبطولات جميعها ستكون بالتتش

صاحب الـ20 عامًا اختتم اليوم مسيرته مع دجلة استعدادًا لارتداء الفانلة الحمراء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ودع محمد محمود؛ لاعب وسط وادي دجلة، اليوم الأربعاء، فريقه استعدادًا للانضمام إلى الأهلي بداية من الغد.

لاعب الوسط شارك في فوز الفريق الدجلاوي اليوم أمام الجونة، بالجولة الـ19 بالدوري المصري الممتاز بثنائية نظيفة، سجل منها وافد الأهلي الجديد الهدف الثاني.

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وقال محمود عقب اللقاء، في تصريحاته لقناة "أون سبورت": "لن أنسى مسيرتي في دجلة، قضيت به 8 سنوات، لم أكن أتخيل أن ألعب في مصر لنادي غير دجلة، وإن كنت أتمنى اللعب للأهلي، لذلك بكيت عندما تم تغييري في لقاء الجونة".

وأضاف: "الأهلي من أكبر أندية العالم وأكبر أندية أفريقيا، لن أتحدث عن طموحي معه الآن، سأترك الملعب هو يتحدث عني، والبطولات جميعها ستكون في التتش".

وبسؤاله حول تلقيه وعودًا باللعب أساسيًا مع الشياطين الحمر، أوضح: "لم أحصل على أي وعود، التدريبات فقط هي ضمان حجز مكان أساسي في التشكيل".

محمد محمود يتحدث عن شعوره بعد أخر مباراة مع دجلة وقبل انضمامه للأهلي#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/HQBMZG4KFs — ON Sport (@ONsportEg) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

الأهلي كان قد أعلن في بداية الشهر الجاري، التعاقد رسميًا مع صاحب الـ20 عامًا، لمدة أربعة مواسم ونصف.

وانضم اللاعب لأول مرة لصفوف الفراعنة، في عهد الجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، حيث شارك في مباراتين بواقع 34 دقيقة.