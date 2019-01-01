محمد فضل يوضح آلية توزيع تذاكر أمم أفريقيا 2019

سيعرض عملية بيع التذاكر بشكل إلكتروني على الكاف خلال أيام

أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، أن ملف بيع تذاكر المسابقة أحد أهم أولويات عمله في الفترة القادمة.

وأشار فضل أنه سيجتمع قريباً مع الجهة المسؤولة عن عملية بيع التذاكر، لمناقشة الطريقة التي ستتم بها، لتوفير أفضل السبل الممكنة للجماهير.

ومن المقرر أن يصبح النظام الإلكتروني هو الأولوية لبيع تذاكر أمم أفريقيا، وسيتم تقديم نموذج الآلية بأكملها للاتحاد الأفريقي.

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وقال فضل في تصريحات لللحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم:"العمل على نظام بيع التذاكر ينتهي في الفترة بين 15 إلى 20 إبريل الجاري".

وأضاف:"الآن ننتظر الاجتماع مع الجهة المسؤولة عن هذا الملف لمناقشة النظام الإلكتروني".

وتابع:"الدول التي تشارك منتخباتها في كأس الأمم لها الأولوية بشراء التذاكر بنظام محدد".

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واستكمل:"الاتحاد الأفريقي هو الآخر له حصة من التذاكر بسمات معينة من حيث العدد وأماكن المقاعد وكذلك الرعاة الرسميين".

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة بتاريخ المسابقة.