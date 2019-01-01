محمد فضل يتحدث عن تميمة كأس الأمم الإفريقية 2019

"توت" هو طفل مصري يعبر عن تميمة كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث محمد فضل رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، عن فكرة اختيار تميمة البطولة التي ستقام العام الجاري.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، عن تميمة البطولة صباح اليوم، حيث تنطلق يوم 21 يونيو المقبل.

وقال فضل في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "التميمة كانت واحدة من عدة ملفات هامة جاءت أمامنا عند تولي المهمة، وهي من تصميم شركة مصرية".

وأضاف: "عملت الشركة المصرية على إنتاج هذه التميمة دون الحصول على أي مقابل مادي، وعملت على ذلك بشكل احترافي وفي وقت قياسي".

وتابع فضل: "توجهنا إلى إنجلترا لإنتاج نموذج من تميمة البطولة في الشركة التي انتجت التميمة الخاصة بكأس العالم في روسيا 2018 ويورو 2020".

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وتنطلق البطولة يوم 21 يونيو المقبل، وتستمر حتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ منافسات البطولة.