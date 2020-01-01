محمد فضل: أرسلنا دعوة لمؤمن زكريا لحضور السوبر المصري في الإمارات

الأهلي والزمالك وجهًا لوجه في لقاء السوبر المصري

تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حضور مؤمن زكريا لاعب الأهلي لمواجهة فريقه والزمالك.

ويخضع مؤمن زكريا في الوقت الحالي لرحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب بعض الأزمات الصحية على مستوى الأعصاب.

وقال فضل في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن حضور مؤمن زكريا للقاء الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري جاءت بدعوة من اتحاد الكرة المصري.

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ويحضر زكريا من أمريكا إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، من أجل حضور مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2018 – 2019.

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ويستضيف ملعب "محمد بن زايد" لقاء الأهلي والزمالك في السوبر المصري، حيث يسعى الأحمر لمواصلة تفوقه على الأبيض، والقلعة البيضاء يرغب في تحقيق البطولة الثانية خلال أسبوع واحد.

وكان الزمالك قد توج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، على حساب الترجي التونسي خلال المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.