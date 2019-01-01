محمد عواد: ما حدث معي يحسب لميدو وشكرًا للوحدة

حارس الوحدة يتوجه بالشكر لكل من ساهم في تأهيله خلال الفترة الماضية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توجه المصري محمد عواد؛ حارس مرمى الوحدة السعودي، بالشكر لناديه على تعامله باحتراف مع اللاعبين المصابين، موضحًا أن موقف أحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني للفريق، خلال مواجهة الهلال يحسب له.

الحارس المصري أصيب في أواخر فبراير الماضي بتمزق في عضلة السمانة، خلال مواجهة أحد، بالجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وكتب عواد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": شكرًا لنادي الوحدة على التعامل مع المحترفين بشكل احترافي ورائع وعدم الاستعجال في عودة المصابين في مباراة هي الأهم في الموسم أمام الهلال، وهذا يحسب للمدير الفني ميدو وثقته الكبيرة في جميع اللاعبين".

شكراً لنادي الوحدة @alwehdaclub1 @Turki_alalshikh @hatimk09 @ علي التعامل مع المحترفين بشكل احترافي ورائع وعدم الاستعجال في عودة المصابين في مباراة هي الأهم في الموسم أمام الهلال وهذا يحسب للمدير الفني @midoahm وثقته الكبير في جميع اللاعبين👏🔴🇪🇬🇸🇦❤️ — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) ١١ مارس ٢٠١٩

حارس الوحدة كذلك توجه بالشكر لعدد من الأطراف التي ساهمت في فترة علاجه الماضية، حيث تابع: "شكرًا نادي طلائع الجيش والعميد مهدي ودكتور شيحه وكابتن سيد السوركي مدرب الحراس، على التأهيل الفترة الماضية.. هذا ليس غريب على المنظومة العسكرية تجاه الرياضيين..

"شكرًا لطبيب المنتخب، ودكتور محمد أبو العلا وكابتن أحمد ناجي على التواصل معي أكثر من مرة الفترة الماضية".

شكراً نادي طلاع الجيش و العميد..مهدي ودكتور شيحة و كابتن سيد السوركي مدرب الحراس علي التأهيل الفترة الماضية.. هذا ليس غريب علي المنظومة العسكرية تجاه الرياضين 🇪🇬❤ — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) ١١ مارس ٢٠١٩

يذكر أن الوحدة تعادل إيجابيًا أمام الهلال بهدف لكل منهما، على استاد جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ23 من الدوري المحلي.

ورفعت كتيبة ميدو رصيدها إلى 36 نقطة، ليحتلوا المركز السادس في جدول الترتيب.