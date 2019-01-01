محمد عواد: لم يتحدث معي أحد لتجديد عقدي في الوحدة

عواد سيعود إلى الإسماعيلي ليناقش العروض المقدمة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه المصري محمد عواد، حارس مرمى فريق نادي الوحدة السعودي، الشكر للاعبي فريقه، بالرغم من الخسارة أمام أهلي جدة، اليوم الجمعة.

الوحدة خسر من الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالجولة 28 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

محمد عواد قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لاعبو الوحدة اليوم كانوا رجالًا بالرغم من الخسارة، وقدموا ما عليهم خلال المباراة".

حارس الوحدة تابع: "الموسم في نهايته، وهناك إجهاد ظهر على اللاعبين، ولكنهم لم يقصروا، وإن شاء الله ننهي الموسم بشكل جيد".

عواد واصل: "دخلنا مباراة اليوم متأخرين، وكان علينا التركيز أكثر لتحقيق الفوز، وهناك بعض الأخطاء التي وقعنا بها وسنعالجها الفترة المقبلة".

روح رياضية جميلة بعد مباراة الأهلي والوحدة 👌

هذا ما نريد أن نراه في ملاعبنا 👏



(@SPL :📸) pic.twitter.com/LL0Y26h3Xc — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 19, 2019

وتحدث عواد عن مصيره من الاستمرار مع الوحدة، حيث قال: "بنهاية الموسم الحالي سيتحدد مصيري، ولم يتحدث معي أحدًا في الوحدة لتجديد عقدي".

وأردف: "سأعود إلى النادي الإسماعيلي، وسأتحدث وأناقش مع وكيلي بشأن العروض المقدمة، لاختيار الأفضل بينها".

محمد عواد معارًا من الإسماعيلي إلى الوحدة السعودي لمدة موسم واحد، ينتهي بنهاية الموسم الجاري.