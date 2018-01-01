محمد عواد: رحيل كاريلي أثر سلبيًا على الوحدة

بعد الانتصار على الأهلي بهدفين لهدف بالدوري السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

صرح محمد عواد، حارس مرمى فريق الوحدة السعودي، عن أن إصرار زملاءه اللاعبين للفوز على الأهلي، دفعهم لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم.

الوحدة حقق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، بالجولة الخامسة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

عواد قال خلال تصريحات لقناة "دوري بلس" السعودية: "أخذنا عهد بالعودة إلى الانتصارات والمستويات الجيدة، وخسرنا الكثير من النقاط بسبب قلة التركيز في الملعب".

الحارس المصري تابع: "خلال آخر المباريات لم نحقق الفوز، وهو الأمر الذي فوت علينا فرصة التقدم في ترتيب فرق الدوري السعودي".

عن العام الماضي وطموحات العام المقبل 🙌

الانتقال لنادي الـ @Ettifaq والمشاركة في كأس العالم 🏆

اختياراته لـ أفضل 3 لاعبين عرب 📜



وحديث خاص عن الساحر يوسف المساكني 🎩



الروج يتحدث لـ @GoalAR بعد اختياره في قائمة #جول25 🗣️ pic.twitter.com/fbin8p6Ew8 — جول مصر (@goaleg) December 28, 2018

محمد عواد أردف: "الأهلي فريق كبير، وكنا من الممكن أن نخسر نقطتين على ملعبنا، بسبب عدم التركيز".

حارس الوحدة اختتم حديثه قائلًا: "استقالة كاريلي من تدريب الوحدة أثرت سلبيًا على اللاعبين، خاصة البرازيليين، لأنهم كانوا مرتبطين به، ولكن هذا هو حال كرة القدم".

وتسعى إدارة الوحدة للحصول على خدمات محمد عواد بشكل نهائي، حيث تنتهي إعارته من الإسماعيلي المصري بنهاية الموسم الحالي.