محمد عواد: تنازلت عن أموال كثيرة للانضمام للزمالك وما يحدث مؤامرة

حارس الزمالك يخرج عن صمته بتصريحات قوية.

أبدى محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، غضبه الشديد من الانتقادات التي طالته خلال الأيام الماضية، بعد الخسارة التي تلقاها فريقه من طلائع الجيش بالدوري.

الزمالك تلقى خسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثامنة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

عواد قال خلال تصريحات لموقع في الجول: "ما يحدث معي هو ضريبة تصفية حسابات بعيدة عن كرة القدم، لتوجيه الرأي العام ضدي، ولا أعرف ما سببه".

حارس الزمالك تابع: "لم أجد أحد يشيد بي بنفس أسلوب النقد، عندما توجت مع الفريق بكأس مصر بعد الانضمام للقلعة البيضاء بأسابيع، ودوري في الصعود إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والنقد الآن مبالغ فيه".

محمد عواد أردف: "أعترف بأنني أخطأت في مباراة طلائع الجيش في الهدف، ولكنني تصديت لركلة جزاء، وهذا أمر وارد جدًا، ودوري هو الحفاظ على نظافة شباكي"

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وواصل: "تنازلت عن أموال ثيرة وتحديت الجميع للانضمام إلى الزمالك الكيان الكبير، وأعرف جيدًا الضغوطات قبل الانضمام إلى القلعة البيضاء، وقمت بتأهيل نفسي، ولكن تصفية الحسابات أمر ليس له علاقة بكرة القدم".

وشدد عواد على أن ما يحدث ما هو إلا مؤامرة من أجل إسقاط الفريق وإسقاطه، لأنهم يعلمون بأن الزمالك يمتلك لاعبين أصحاب مستوى كبير ويخشونه.

واختتم عواد تصريحاته قائلًا: "الزمالك لن يسقط لأنه يمتلك جماهير عظيمة وواعية تحميه من هذه المؤامرات، وأعد الجماهير العظيمة بتحسين النتائج خلال الفترة المقبلة وأعدكم ببذل كل ما لدي لعودة الفريق لمكانه الطبيعي".

ويستعد الزمالك للقاء سموحة مساء غدٍ الجمعة، بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.