محمد عواد: آل الشيخ يمنحني مكافآت خاصة بشرط وأنتظر عرضًا أوروبيًا

الحارس المصري خرج بشباك نظيفة في ست مباريات بالدوري السعودي منذ انضمامه له في الصيف الماضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف محمد عواد؛ حارس مرمى الوحدة السعودي، عن مكافآت خاصة يمنحها له تركي آل الشيخ؛ الرئيس الشرفي للنادي، موضحًا أنه استفاد كثيرًا من الدوري السعودي على الجانب الفني.

الحارس المصري قاد فريقه لتحقيق الفوز بالأمس أمام الاتفاق بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال عواد، خلال تصريحاته لـ"دوري بلس": "أشكر تركي آل الشيخ على دعمه لي ماديًا ومعنويًا، كان يمنحني مكافآت حال خروجي بمرمى خالي من أي مباراة، كنت أتمنى أن أقدم الأفضل، لكن الدوري السعودي له طقوس خاصة غير المصري، يحتاج للتركيز طوال الـ90 دقيقة، لأن الهجمات كثيرة بمصر، لكن هنا قد تكون هناك هجمتين فقط بالمباراة تحتاج بهم تركيز كبير".

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وأضاف: "استفدت كثيرًا فنيًا من الدوري السعودي، وأتمنى أن أتلقى عرضًا أوروبيًا خلال الفترة المقبلة لاستكمال المسيرة التي بدأتها".

رغم تصريحات عواد إلا أن إبراهيم عثمان؛ رئيس الإسماعيلي، الذي انضم منه الحارس إلى الوحدة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، أكد أنه لن يفرط به لأي نادٍ داخل مصر أو خارجها.

يذكر أن الوحدة يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 39 نقطة.