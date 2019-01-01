محمد علاء: مواجهة الوحدة انطلاقة جديدة لـالريان

لاعب الريان يرى أن تراجع فريقه أمر طبيعي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يؤمن محمد علاء؛ لاعب الريان القطري، بقدرة فريقه على إسقاط الوحدة الإماراتي على أرضه، للثأر من لقاء الذهاب، مشددًا على أن تراجع فريقه أمر طبيعي خلال الفترة الماضية.

الريان يواجه الوحدة الإماراتي، غدًا الإثنين، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

لقاء الذهاب بين الفريقين بقطر، نجح به الفريق الإماراتي في العودة إلى بلده بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد.

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وقال علاء، خلال المؤتمر الصحفي للقاء الغد: "قادرون على الفوز على الوحدة والعودة للمنافسة على التأهل، نعم المباراة صعبة أمام فريق قوي ولم يحالفنا التوفيق في الذهاب أمامه، لكننا نسعى للتعويض في الإياب".

وأضاف: "شيء طبيعي أن يحدث تراجع للفريق، ونحن تجاوزنا هذه الفترة الصعبة، ومباراة الغد ستكون انطلاقة جديدة للريان".

يذكر أن الريان يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط، جمعها من فوز وحيد وهزيمتين، بينما يقتسم الوحدة الصدارة مع اتحاد جدة السعودي بست نقاط.