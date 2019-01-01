محمد عبد المنصف: أنا أفضل حارس في مصر

منتخب مصر يستعد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019 وأوسة يرى أنه الأحق بالمشاركة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى محمد عبد المنصف؛ حارس مرمى وادي دجلة، أحقيته بحراسة عرين منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019، حيث وصف نفسه بأنه الأفضل حاليًا في الدوري المصري.

منتخب الفراعنة يستعد للمشاركة في البطولة الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وقال عبد المنصف، خلال لقائه عبر قناة "أون سبورت": "حاليًا لا أستحق الجلوس احتياطيًا لأحد في منتخب مصر، ليس غرورًا، لكن بالنسبة لي الحارس ليس الأفضل بتصدياته بل بشخصيته وكيف يثق في نفسه وتمركزه، وهذا يظهر في الانفرادات، لذلك أنا أفضل حارس في مصر حاليًا".

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وأضاف: "بالنظر لعملي مقارنة بزملائي والأداء والتطور، الجميع يجتهد إلا أنه بالكرة الحديثة والطريقة الأوروبية أنا الأفضل".

وعن رسالته لأحمد ناجي؛ مدرب حراس مرمى المنتخب: "أحبه كثيرًا، وهو دائمًا يشيد بي، أتمنى أن يقوم بضمي للمنتخب، وسيكون لي الشرف أن أتدرب تحت قيادتك، وأي لاعب يتمنى تمثيل منتخب بلده، ومن جانبي سأبذل قصارى جهدي للمشاركة مع الفراعنة في كأس أمم أفريقيا".

يذكر أن حارس دجلة شارك الموسم الجاري في 28 مباراة، استقبل خلالهم 42 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في خمس مباريات.